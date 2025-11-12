PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.11.2025

Goslar (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Dienstag den Grundstückszaun eines Logistikunternehmens in Jerstedt.

Der oder die Täter trennten einen Stabmattenzaun sowie einen Sichtschutz des Geländes in der Straße Auf der Dingstelle auf und verursachten dadurch Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ob das Grundstück betreten oder etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Tat, insbesondere Fahrzeug- oder Personenbewegungen im weiteren Umfeld des Tatortes, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

  • 11.11.2025 – 13:19

    POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Oker

    Goslar (ots) - Am 4. Oktober hatten in Oker mehrere maskierte Personen versucht, einen 47-jährigen Mann aus Goslar zu berauben. An diesem Samstag hatte der Mann gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Oker auf einer Mauer in der Nähe eines Teiches gesessen, als er unvermittelt von vier maskierten Personen angegriffen wurde. Die Täter zogen ihn von der Mauer, schlugen und traten den 47-Jährigen und versuchten, ihm das ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.11.2025

    Goslar (ots) - Am frühen Montagabend wurden in Othfresen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige bei einem Einbruch überrascht. Gegen 17.40 Uhr traf ein Anwohner auf einem Grundstück der Bahnhofsiedlung zwei bislang unbekannte Männer an, die daraufhin in Richtung Grubenweg flüchteten. Die Männer waren maskiert, einer trug schwarze, der andere beige Kleidung. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.11.2025

    Goslar (ots) - Am Freitagmittag ereignete sich in der Goslarer Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 27-jähriger Goslarer befuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem VW ID die Rosentorstraße, übersah in Höhe der Einmündung Mauerstraße einen Fußgänger, der dort die Straße überquerte und erfasste diesen. Der 92-jährige Mann ...

    mehr
