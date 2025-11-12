Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.11.2025

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Dienstag den Grundstückszaun eines Logistikunternehmens in Jerstedt.

Der oder die Täter trennten einen Stabmattenzaun sowie einen Sichtschutz des Geländes in der Straße Auf der Dingstelle auf und verursachten dadurch Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ob das Grundstück betreten oder etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Tat, insbesondere Fahrzeug- oder Personenbewegungen im weiteren Umfeld des Tatortes, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

