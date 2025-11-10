PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.11.2025

Goslar (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in der Goslarer Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ein 27-jähriger Goslarer befuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem VW ID die Rosentorstraße, übersah in Höhe der Einmündung Mauerstraße einen Fußgänger, der dort die Straße überquerte und erfasste diesen. Der 92-jährige Mann aus Goslar wurde hierbei verletzt und nach der medizinischen Versorgung vor Ort dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

+++

In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in der Gemarkung Immenrode in Gebäude der Lebenshilfe ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei Objekten in der Straße Probsteiburg, drangen dort in unterschiedliche Räume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie mutmaßlich Bargeld und entkamen anschließend unerkannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Einbrüchen in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Unbekannte zerstörten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Glaseinsätze von Bushaltestellen im Stadtteil Georgenberg.

Die unbekannten Tatverdächtigen suchten insgesamt fünf Bushaltestellen auf der Heinrich-Pieper-Straße heim und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise oder Beobachtungen nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Sonntagmittag kam es in der Goslarer Innenstadt zu mehreren Straftaten durch einen 49-jährigen Mann.

Zunächst zerstach der Mann gegen 13.45 Uhr mit einem Messer alle vier Reifen eines in der Mauerstraße stehenden Seat und flüchtete anschließend in Richtung Rosentorstraße. Hier bespuckte er wahllos Passanten und schlug nach ihnen, woraufhin es einer der angegriffenen Personen gelang, den Angreifer mit einem Tierabwehrspray zu vertreiben.

Der 49-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch Polizeikräfte an der Mauerstraße angetroffen und zunächst in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

