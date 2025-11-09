Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 09.11.2025

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 09.11.2025

Bad Harzburg

Fahrzeuge durchsucht und beschädigt

In der Nacht vom 07.11.2025 auf den 08.11.2025 wurden in Bad Harzburg mehrere parkende Fahrzeuge durchsucht und teilweise beschädigt. Dabei kam es auch zu Diebstahlshandlungen. Betroffen waren Fahrzeuge in den Straßenzügen Radaustraße, Fredenplan und Breite Straße. Der Gesamtschaden dürfte sich, in einer ersten Schätzung, im vierstelligen Bereich bewegen. In den ersten Ermittlungen durch die Polizei Bad Harzburg und durch einen weiteren Zeugenhinweis konnte am 08.11.2025 in der Ortslage Bad Harzburg eine Person gestellt werden, gegen welche sich ein dringender Tatverdacht zu den o. a. Straftatbeständen ergab. Durch das PK Bad Harzburg wurden dazu mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche verdächtige Umstände an den Tatörtlichkeiten in dem hier beschriebenen Zeitraum bemerkt haben, werden gebeten ihre Wahrnehmungen der Polizei mitzuteilen.

Körperverletzungen im Rahmen einer Veranstaltung

Auf einer Veranstaltung in einem örtlichen Hotel kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Diese Auseinandersetzungen eskalierten in wechselseitigen Körperverletzungen. Aufgrund der Verletzungen wurde auch der Rettungsdienst eingesetzt. Drei männliche, tatverdächtige Personen wurden vor Ort durch die Polizei festgestellt. Gegen zwei Männer aus Bad Harzburg, in einem Alter von 30 und 60 Jahren und eine 22jährige, männliche Person aus Goslar wurde jeweils Strafverfahren hinsichtlich einer "Gefährlichen Körperverletzung" eingeleitet.

