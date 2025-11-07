PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei warnt vor unseriösen Schädlingsbekämpfern und gibt Tipps

Goslar (ots)

Die Polizei warnt vor unseriösen Schädlingsbekämpfern, die im Internet mit täuschend echten Anzeigen auftreten und ihre Dienstleistungen zu überhöhten Preisen anbieten.

Bei der Suche nach einem Kammerjäger stoßen Hilfesuchende im Internet immer häufiger auf Anzeigen dubioser Anbieter. Diese wirken oft so, als würden sie zu einem örtlichen, seriösen Betrieb gehören.

"Die Anzeigen sind professionell gestaltet und erwecken den Eindruck von Seriosität", erklärt Thomas Kirchner, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Goslar. "Auch wenn eine Firma weit oben in der Suchmaschine erscheint, ist das kein Beweis für ihre Vertrauenswürdigkeit."

Tatsächlich landen die Kunden bei der Kontaktaufnahme häufig in einer überregionalen Zentrale. Nach der Auftragserteilung wird die Arbeit oftmals schnell und mangelhaft ausgeführt. Danach werden überhöhte Preise verlangt. Eine spätere Kontaktaufnahme ist nicht möglich, da die Kontaktdaten auf der Rechnung der Firma falsch sind und die bisherige Kontaktrufnummer nicht mehr erreichbar ist.

In einem der Polizeiinspektion Goslar bekannt gewordenen Fall wurde demnach eine wirkungslose Schädlingsbekämpfung durchgeführt. Im Anschluss forderte der Anbieter sofort die Zahlung einer hohen dreistelligen Summe in bar.

Thomas Kirchner mahnt daher zur Vorsicht: "Bevor Sie einen Auftrag vergeben, sollten Sie sicherstellen, dass es sich um ein seriöses Unternehmen aus der Region handelt. Vereinbaren Sie im Vorfeld einen Festpreis, um spätere Unklarheiten zu vermeiden." Er erklärt weiterhin: "Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzen und zahlen Sie keine überhöhten Forderungen. Wenn der Verdacht besteht, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, informieren Sie umgehend die Polizei."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

