Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 10.11.2025

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 09.11.2025, erstattete ein Seesener Strafanzeige beim PK Seesen, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen PKW im Bereich des Außenspiegels (Fahrerseite) touchiert habe. Der Unfall habe sich zwischen dem 08.11.2025 (23:00 Uhr) - 09.11.2025 (15:50 Uhr) Uhr ereignet. Der PKW des Geschädigten habe zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Hochstraße in Höhe der Hausnummer 25 am Straßenrand in Seesen gestanden. Es handelt sich bei dem PKW des Geschädigten um einen Opel/Astra in Schwarz. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell