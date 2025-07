Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann läuft über Gleise und wird von Zug erfasst

Gestern Nachmittag hat ein 20-jähriger Deutscher mit seinem E-Scooter im Bereich des Bahnhofs Lauingen a.d. Donau die Gleise überquert. Ein herannahender Zug erfasste den Mann trotz eingeleiteter Schnellbremsung. Der Gleisüberquerer liegt mit Verletzungen im Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt.

Am Mittwochnachmittag (24.Juli) gegen 17 Uhr begab sich ein 20-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen mit seinem E-Scooter in den Gleisbereich. Trotz Achtungspfiff und eingeleiteter Schnellbremsung erfasste der mit circa 250 Reisenden besetzte Euro City-Zug 112 den Mann. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Strecke war für 90 Minuten gesperrt.

Gegen den Deutschen hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den lebensgefährlichen Gefahren im Gleisbereich: Züge nähern sich nahezu lautlos und haben einen langen Bremsweg! Züge können nicht ausweichen! Auch nach Verlassen des Gleisbereichs besteht durch die Sogwirkung Lebensgefahr! Keine Abkürzung ist es wert, sein Leben aufs Spiel zu setzen! Nutzen Sie sichere Wege und Bahnübergänge! Bleiben Sie an Bahnübergängen bei geschlossenen Schranken und Rotlicht stehen! Weitere Hinweise zum Verhalten auf Bahnanlagen sind unter www.bundespolizei.de einsehbar.

