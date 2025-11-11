Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Oker

Goslar (ots)

Am 4. Oktober hatten in Oker mehrere maskierte Personen versucht, einen 47-jährigen Mann aus Goslar zu berauben.

An diesem Samstag hatte der Mann gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Oker auf einer Mauer in der Nähe eines Teiches gesessen, als er unvermittelt von vier maskierten Personen angegriffen wurde. Die Täter zogen ihn von der Mauer, schlugen und traten den 47-Jährigen und versuchten, ihm das Mobiltelefon zu entwenden.

Alle Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet, maskiert und sind in Richtung Talstraße geflüchtet.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat und insbesondere mit den Tätern in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell