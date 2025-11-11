Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.11.2025

Goslar (ots)

Am frühen Montagabend wurden in Othfresen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige bei einem Einbruch überrascht.

Gegen 17.40 Uhr traf ein Anwohner auf einem Grundstück der Bahnhofsiedlung zwei bislang unbekannte Männer an, die daraufhin in Richtung Grubenweg flüchteten. Die Männer waren maskiert, einer trug schwarze, der andere beige Kleidung.

Zuvor waren die Täter an der rückwärtigen Seite in das Gebäude eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist aktuell unbekannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, wobei insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes von Interesse sind.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen

+++

Im Ortsteil Baßgeige wurden am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses diverse Fahrzeugteile entwendet.

Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem rückwärtigen Bereich des Firmengeländes in der Bornhardtstraße und öffneten gewaltsam einen Pkw. Anschließend entwendeten sie aus und von dem Pkw diverse Fahrzeugteile. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend im Kreuzungsbereich Odermarkplatz/Okerstraße/Immenröder Straße ereignete.

Gegen 20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Goslar mit seinem Mercedes C 180 die Okerstraße aus Richtung Sudmerberg kommend und bog im Einmündungsbereich nach links auf den Odermarkplatz ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 34-jährigen Bad Harzburgerin, die mit ihrem Seat Ibiza den Odermarkplatz in Richtung Immenröder Straße befuhr. Die Fahrerin des Seat klagte anschließend über Schmerzen und wurde dem Klinikum Goslar zugeführt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Da beide Beteiligte während der Unfallaufnahme angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei Goslar Zeugen des Geschehens. Hinweise, die zur Klärung der Unfallursache beitragen können, werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell