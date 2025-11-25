Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungs- und Kontrolltag: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz in Bonn

Bonn (ots)

Am Montag (24.11.2025) kontrollierte die Bonner Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt und dem Ausländeramt der Stadt Bonn, dem Hauptzollamt Köln und der Bundespolizei mit rund 85 Einsatzkräften bei einem Schwerpunkteinsatz im Zuständigkeitsbereich. Ziel der Aktion war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruch, die Steigerung der sichtbaren Präsenz im öffentlichen Raum sowie die Erhöhung des Fahndungs- und Kontrolldrucks an Einsatzschwerpunkten. Zudem fanden an den Ein- und Ausfallstraßen integrative Verkehrskontrollen statt.

Insgesamt wurden während des Einsatzes zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr rund 350 Personen und Fahrzeuge kontrolliert sowie vier Strafanzeigen gefertigt. Bei den integrativen Verkehrskontrollen wurden wegen Verkehrsverstößen in 35 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie 15 Verwarngelder erhoben.

Gegen 16:50 Uhr wurde an einer Kontrollstelle in Beuel der 40-jährige Beifahrer eines Pkw überprüft, für den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vorlag. Der Mann wurde zunächst ins Polizeipräsidium gebracht, von dort aber wieder entlassen, nachdem er den geforderten Geldbetrag von rund 500,- Euro zur Abwendung einer Freiheitsstrafe aufbringen konnte.

Im Einsatzverlauf wurden außerdem bei zwei Männern Messer sichergestellt. Einen 41-Jährigen, für den ein Waffenverbot nach dem Waffengesetz besteht, erwartet ein Ermittlungsverfahren. Er war gegen 16:15 Uhr an der Poppelsdorfer Allee kontrolliert worden und führte neben dem Einhandmesser auch ein Reizstoffsprühgerät mit. Ein Zwangsgeld in Höhe von 250,- muss ein 23-Jähriger zahlen, für den ein individuelles Messertrageverbot nach dem Polizeigesetz NRW bestand.

"Solche Kontrollen sind ein strategischer Schwerpunkt unserer Behörde. Damit erhöhen wir den Druck auf Störer und Straftäter. Mir ist es außerdem wichtig, dass wir hin und wieder ein über unsere normale Präsenz hinausgehendes Zeichen setzen", resümierte Polizeipräsident Frank Hoever zum Fahndungs- und Kontrolltag.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell