Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über zwei Promille: Personenunfall im Bahnhof Berliner Tor-Bundespolizei warnt vor Gefahren an Bahnanlagen unter Alkoholeinfluss-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg stürzte ein stark alkoholisierter Mann (m. 58) am 21.11.2025 um 20.07 Uhr vom S-Bahnsteig in der Station Berliner Tor (Stadtteil Hamburg Borgfelde) zwischen den Spalt einer einfahrenden S-Bahn und dem Bahnsteig auf die S-Bahngleise. Der Verunfallte wurde von Kräften der Feuerwehr gerettet und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

"Nach jetzigem Sachstand soll der Verletzte mehrere Brüche und Platzwunden durch den Sturz erlitten haben. Ein Blutalkoholtest im Krankenhaus ergab einen Wert von 2,2 Promille."

Zuvor erreichten Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Feuerwehr und der Landespolizei nach entsprechender Alarmierung den Einsatzort. Nach Rettung des Verunfallten übernahmen Bundespolizisten die weiteren Unfall- und Zeugenaufnahmen.

"Der Triebfahrzeugführer (m.46) der S-Bahn S 1 auf der Fahrt Richtung S-Bahnstation Blankenese erlitt einen Schock und musste vor Ort abgelöst werden."

Ermittlungsstand der Bundespolizei:

Nach entsprechenden Zeugenaussagen und Auswertungen der Videoaufnahmen von relevanten Überwachungskameras gehen die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Hamburg von einem Unfall unter Alkoholeinfluss aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Suizid gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

"Laut der vorhandenen Aufnahmen geht der Verunfallte mit sehr unsicherem Gang an der Bahnsteigkante entlang. Dabei versucht er sich bei einer einfahrenden S-Bahn abzustützen und stürzt in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante auf die S-Bahngleise."

Für die Einsatzmaßnahmen mussten die S-Bahngleise 1 und 2 gesperrt und stromlos geschaltet werden. Über Betriebsstörungen im S-Bahnverkehr können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz wurde seitens der Bundespolizei um 21.04 Uhr beendet und der Einsatzort an den DB-Notfallmanager übergeben.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

"Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

Hinweis: Videoaufnahmen vom Einsatzort können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell