Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV-

Hamburg (ots)

Am 21.11.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Bahnhof Hamburg-Altona (auch Busbahnhof) sowie am S-Bahnhaltepunkt Holstenstraße (Polizei Hamburg) durch.

"Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!"

Die Maßnahmen wurden durch die Verbundpartner der DB Sicherheit und Hochbahnwache flankiert.

Über 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten folgende Feststellungen erzielen:

- 463 x Personenkontrollen - - 16 x Sicherstellungen (8xMesser,7xBetäubungsmittel,1xPfefferspray)

Entsprechende OWI- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

"Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Hamburger Landespolizei werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren."

Weitere Informationen sind auch unter folgenden Links einsehbar:

Waffenverbotszonen Polizei Hamburg: https://www.polizei.hamburg/services/recht/waffen-und-messerverbot-oepnv-und-weitere-gebiete Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6146612

