Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundesweiter Vorlesetag - Bundespolizisten sorgen für strahlende Gesichter bei Kindern

Hamburg (ots)

Vorlesen spricht Deine Sprache! Unter diesem Motto, das aufzeigen soll wie vielseitig Vorlesen ist, fand am 21.11.2025 der bundesweite Vorlesetag in Deutschland statt. Acht Angehörige der Bundespolizeiinspektion Hamburg beteiligten sich ebenfalls am Vorlesetag und lasen Kindern aus tollen Büchern vor.

Es wurde aus kindgerechten und spannenden Büchern wie "Kugelblitz in Hamburg", "Füchse lügen nicht" oder "Max wird Polizeihund" vorgelesen.

Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vertraten ihre Dienststelle uniformiert an verschiedenen Örtlichkeiten in Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und Niedersachsen in Kindergärten und in Grundschulen.

Das Feedback der Kinder war an allen Örtlichkeiten gleich: "Toll - die Polizei ist da und liest uns vor! Ein Highlight im Kindergarten bzw. in der Grundschule!"

Besondere Aufmerksamkeit bekam Diensthund Clint im Kindergarten in Bad Bodenteich. Nachdem den Kindern ein Buch mit dem passenden Hundethema "Max wird Polizeihund" vorgelesen wurde, führte anschließend ein Diensthundeführer der Bundespolizei die Fähigkeiten des Polizeihundes Clint vor.

Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Hannover https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6163694

