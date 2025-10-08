Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Beziehungsstreit eskaliert

Aßlar-Werdorf: Beziehungsstreit eskaliert

Gestern Morgen (7. Oktober) kam es in der Wohnung einer 47-Jährigen in Aßlar in der Ostpreußenstraße zu Beziehungsstreitigkeiten.

Die Frau und zwei Männer trafen sich gegen 4.20 Uhr für ein klärendes Gespräch. Hierbei kam es zwischen dem ehemaligen Partner und dem neuen Lebensgefährten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang stach der 43-Jährige Ex-Freund dem 37-jährigen Opfer mit einem Messer in den linken Oberschenkel. Zudem bedrohte er ihn mit einer Schreckschusspistole.

Die Erstversorgung der Stichwunde übernahm eine Rettungswagenbesatzung. Eine weitere Behandlung der nicht lebensbedrohlichen Verletzung erfolgte in einem nahegelegenen Krankenhaus. Das Opfer konnte das Klinikum zeitnah wieder verlassen.

Die hinzugezogenen Polizeistreifen nahmen den Täter fest. Zudem stellten sie die Schreckschusswaffe und das Messer sicher. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 43-Jährige wurde auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

