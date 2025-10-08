Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 50-Jährigen aus Heuchelheim an der Lahn
Giessen (ots)
Heuchelheim an der Lahn/Frankfurt:
Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle - vom 02.10.2025, 10.23 Uhr
Die Vermisste wurde in Frankfurt angetroffen.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.
