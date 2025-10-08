Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Geldbeutel geraubt + Einbruch durch Terrassentür + Türen aufgebrochen + Audi durchsucht + Räder abmontiert + An Haustür gehebelt + Autoscheibe zerstört +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Geldbeutel geraubt

Am Dienstagnachmittag (07.10.2025) gegen 14:45 Uhr sprach ein junges Pärchen eine 64-jährige Frau am Südbahnhof in Bad Vilbel an. Das Pärchen fragte, ob es die Einkaufstaschen der Frau tragen solle. Die 64-Jährige lehnte dankend ab und ging vom Kreisel in der Frankfurter Straße über die Schützenstraße in die Römerstraße. Hierbei folgte das Pärchen der Bad Vilbelerin in einem gewissen Abstand. Als diese ein Grundstück in der Römerstraße betrat, ging das Pärchen zunächst auf das Nachbargrundstück. Die 64-Jährige fragte beide, ob sie dort wohnen würden, woraufhin die jungen Leute zu der Bad Vilbelerin gingen. Beim Öffnen der Haustür, stieß die junge Frau die 64-Jährige zu Boden und nahm sich den Geldbeutel aus deren Handtasche. Danach lief das Pärchen in Richtung Schützenstraße davon. Die junge Frau wird als circa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Sie hatte einen dunkleren Teint, braune Locken mit blonden Strähnen und trug einen grauen knielangen Mantel. Ihr Begleiter wird auf ebenfalls 20 Jahre geschätzt. Er ist circa 180 cm groß, hat eine kräftige Statur und einen hellen Teint. Bekleidet war der junge Mann mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einer grauen Wollmütze. Die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei fragen: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist das beschriebene Pärchen aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Identität der gesuchten Personen geben? Zeugen werden gebeten telefonisch unter 06031 6010 mit der Kripo Kontakt aufzunehmen.

Karben: Einbruch durch Terrassentür

Zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr drangen Einbrecher am Dienstag (07.10.2025) über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Rhönstraße in Kloppenheim ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Türen aufgebrochen

Drei Einbrecher brachen am Mittwoch (08.10.2025) gegen 04:15 Uhr mehrere Türen eines Firmengebäudes in der Zeppelinstraße in Massenheim auf. Die drei Täter betraten mehrere Räume, blieben stand jetzt jedoch ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Audi durchsucht

Gegen 01:50 Uhr beobachtete am Mittwoch (08.10.2025) ein Zeuge einen Mann, der in der Danziger Straße zwei Scheiben eines schwarzen Audi Q3 einschlug und den Innenraum des Fahrzeugs durchsuchte. Fündig wurde der Täter dabei nicht. Er flüchtete ohne Diebesgut in Richtung Königsberger Straße. Der Mann war dunkel gekleidet und hatte helle Schuhe. Personen, denen der beschriebene Täter aufgefallen ist, können sich unter der Rufnummer 06031 6010 an die Polizeistation Friedberg wenden.

Bad Nauheim: Räder abmontiert

Nachdem sie einen grauen VW Tiguan auf Steine aufbockten, montierten Diebe im "Gelber Weg" in Bad Nauheim die beiden Hinterräder des Wagens ab. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (06.10.2025), 10:00 Uhr bis Dienstag (07.10.2025), 08:00 Uhr. Wer hat den Vorgang beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem grauen VW zu schaffen machten? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Florstadt: An Haustür gehebelt

Im Zeitraum zwischen Sonntag (28.09.2025), 12:00 Uhr und Donnerstag (02.10.2025), 12:00 Uhr versuchten Einbrecher die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Weigandstraße in Florstadt aufzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Hinweise bitte an die Kripo Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Autoscheibe zerstört

Ein Unbekannter zerstörte in der Zeit zwischen Montag (06.10.2025), 18:00 Uhr und Dienstag (07.10.2025), 08:20 Uhr eine Scheibe eines schwarzen 1er BMW. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Breslauer Straße in Friedberg. Zwar durchsuchte der Täter das Fahrzeug, doch ging er nach bisherigem Stand leer aus. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

