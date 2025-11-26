Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt/-Kessenich: Raub auf Tankstelle - Kassierer mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Mittwoch (26.11.2025) eine Tankstelle an der Reuterstraße überfallen hat.

Zur Tatzeit gegen 01:25 Uhr hatte der Mann den Kassenraum der Tankstelle betreten. Unter Vorhalt eines Messers versuchte er, vom Kassierer die Herausgabe von Bargeld zu erzwingen. Als die Kasse geschlossen blieb, griff der Unbekannte sich einige Zigarettenpackungen. Anschließend verließ er den Tatort und lief in Richtung Aloys-Schulte-Straße davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:

Etwa 1,70-1,76 m groß - bekleidet mit grauer Jacke mit Kapuze über dem Kopf und schwarzer Hose - trug eine schwarze Maske über Nase und Mund - sprach akzentfrei Deutsch.

Das zuständige Kriminalkommissariats 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell