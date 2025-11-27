Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Unfall, haut ab und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 28-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag betrunken mit einem Sattelzug in Ketsch unterwegs und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Der 28-Jährige befuhr gegen 20 Uhr mit einem Sattelzug die Kolpingstraße. In der engen Straße streifte er beim Vorbeifahren mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, fuhr aber einfach weiter. Er konnte schließlich noch in der Kolpingstraße angetroffen werden, da er sich an einer Engstelle festgefahren hatte. Um eine weitere Flucht zu verhindern, musste der Mann durch die eingesetzten Polizeikräfte aus dem Fahrzeug gezogen werden. Dabei trat der mit dem Fuß gegen einen Beamten. Zum Transport ins Polizeirevier Schwetzingen mussten ihm Handschließen angelegt werden. Beim Revier angekommen, versuchte er, sich auch den Griffen der Polizeibeamten zu entwinden. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten fortwährend, spuckte auf sie und versuchte, diese zu beißen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutentnahme musste unter Zwang durchgeführt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann zunächst in der Arrestzelle des Polizeireviers Hockenheim untergebracht werden, um seinen Rausch auszuschlafen. Er wurde in den frühen Morgenstunden, nachdem er sich für sein Verhalten entschuldigt hatte, in die Obhut seiner Lebensgefährtin gegeben. Anschließend begab er sich wieder zum Polizeirevier Schwetzingen und begann dort erneut, die Anwesenden zu beleidigen und zu bedrohen.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Zudem sieht er Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung entgegen. Die Fahrerlaubnis des Mannes wurde einbehalten.

