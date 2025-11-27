PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 35-Jähriger nach versuchtem räuberischem Diebstahl in Lebensmittelgeschäft festgenommen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Scheffelstraße einen 35 Jahre alten Mann dabei beobachten, wie er diverse Kosmetikartikel sowie zwei Paar Socken im Gesamtwert von etwa 200 Euro in seine mitgeführte Umhängetasche verstaute. Im Anschluss passierte der Mann den Kassenbereich und bezahlte hierbei zwei Hamburger-Brötchen, jedoch nicht die zuvor in seiner Tasche verstauten Waren. Der 35-Jährige wurde daraufhin von drei Mitarbeitern angesprochen und aufgefordert, diese für eine Anzeigenaufnahme in das Büro zu belgeiten. Kurz vor den Räumlichkeiten ergriff er jedoch die Flucht in Richtung des Ausgangs. Bei seinem Fluchtversuch riss er einen Stapel mit Glasflaschen um, sodass einige davon zu Bruch gingen. Nachdem ihm ein aufmerksamer Kunde mit seinem Einkaufswagen im Kassenbereich den Weg versperrte, gelang es den Mitarbeitern, den Flüchtenden festzuhalten und aufgrund seiner massiven Gegenwehr zu Boden bringen. Eine erneute Flucht konnte bis zum Eintreffen der Polizei verhindert werden. Gegen den 35-Jährigen wird nun u.a. wegen des versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

