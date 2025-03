Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kleinbrand mit starker Rauchentwicklung führt zu Räumung von Hotel und Restaurant

Stuttgart (ots)

- Kleinbrand in Toilette mit starker Rauchentwicklung

- Hotel und Restaurant in Stuttgart-Vaihingen geräumt

- Aufwändige Belüftungsarbeiten

Schwarzen Brandrauch aus den Toilettenbereich eines Restaurants am Schwabenplatz 1 in Stuttgart-Vaihingen meldeten mehrere Personen am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr. Da das Restaurant zu einem größeren Gebäudekomplex mit Einkaufszentrum und Hotel gehört, alarmierte die Integrierte Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Restaurant bereits geräumt. Ein Atemschutztrupp konnte den Kleinbrand im Toilettenbereich schnell löschen. Aufgrund nicht vorhandener Fensteröffnungen stand der gefährliche Brandrauch jedoch weiterhin in diesem Gebäudeteil. Im weiteren Einsatzverlauf löste die automatische Brandmeldeanlage in einem benachbarten Hotel aus und führte zur Räumung dieses Gebäudeteils.

Nachdem die Kontrolle und Belüftung des Hotels gegen 20 Uhr abgeschlossen war, konnten die Hotelgäste wieder zurück in das Gebäude. Die Belüftungsarbeiten im Restaurant zogen sich bis 20:30 Uhr. Der Brandrauch im Toilettenbereich musste durch die Feuerwehr mit einem speziellen Entlüftungsgerät herausgesaugt werden.

Bei dem Einsatz kam es zu keinen Verletzten. Die Polizei Stuttgart hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Lüftung

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Vaihingen: Löschzug

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell