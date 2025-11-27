PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht auf dem Friedrichsring - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Friedrichsring. Gegen 7:50 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit einem Daimler-Benz auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren des Friedrichsrings auf Höhe der Hans-Böckler-Straße, als im Vorbeifahren ein anderes Auto den rechten Außenspiegel sowie die Motorhaube des Daimler-Benz streifte. Anschließend fuhr das bislang unbekannte Auto in Richtung Wasserturm davon. Durch den Zusammenstoß entstand ein leichter Sachschaden am Daimler-Benz, dessen Höhe auf 500 Euro geschätzt wird. Details zu dem unfallverursachenden Auto, wie beispielsweise Marke, Typ oder Farbe, sind bislang nicht bekannt, weshalb das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

