POL-MA: Mannheim: Unfallflucht auf dem Friedrichsring - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Am Mittwochmorgen ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Friedrichsring. Gegen 7:50 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit einem Daimler-Benz auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren des Friedrichsrings auf Höhe der Hans-Böckler-Straße, als im Vorbeifahren ein anderes Auto den rechten Außenspiegel sowie die Motorhaube des Daimler-Benz streifte. Anschließend fuhr das bislang unbekannte Auto in Richtung Wasserturm davon. Durch den Zusammenstoß entstand ein leichter Sachschaden am Daimler-Benz, dessen Höhe auf 500 Euro geschätzt wird. Details zu dem unfallverursachenden Auto, wie beispielsweise Marke, Typ oder Farbe, sind bislang nicht bekannt, weshalb das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht.
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.
