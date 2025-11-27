Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kranwagen bleibt an geparktem Auto hängen

Heidelberg (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwoch mit einem 40-Tonnen Kranwagen die Scheffelstraße. Um kurz vor 8 Uhr passierte er mit dem Spezialfahrzeug eine Engstelle. Dabei schätzte er den Seitenabstand zu einem geparkten VW Touareg falsch ein, so dass es zum Unfall kam. Der schwere Kranwagen zerdrückte das Heck sowie eine Tür des Autos. An dem VW entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Am Kranwagen selbst gab es nur einen minimalen Lackabrieb. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

