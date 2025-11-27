PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Tresor im Kellerraum aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen Montag, 17.11.2025, und Mittwoch, 26.11.2025, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der oder die Unbekannte in einen Kellerraum des Wohnanwesens und öffnete dort gewaltsam einen Tresor.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

