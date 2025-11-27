Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt, Korrekturmeldung

Mannheim (ots)

Entgegen der ersten Pressemitteilung ereignete sich der geschilderte Vorfall am Donnerstagmorgen und nicht wie berichtet am Mittwochmorgen. Das Polizeipräsidium Mannheim bittet den Fehler zu entschuldigen.

Anbei die berichtigte Pressemitteilung:

Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr wurde ein Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Weitere Angaben können noch nicht getätigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell