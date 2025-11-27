PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt, Korrekturmeldung

Mannheim (ots)

Entgegen der ersten Pressemitteilung ereignete sich der geschilderte Vorfall am Donnerstagmorgen und nicht wie berichtet am Mittwochmorgen. Das Polizeipräsidium Mannheim bittet den Fehler zu entschuldigen.

Anbei die berichtigte Pressemitteilung:

Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr wurde ein Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Weitere Angaben können noch nicht getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:01

    POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr wurde ein Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Weitere Angaben können noch nicht getätigt werden. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:08

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Anzeigetafeln an Haltestelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte bislang unbekannte Täterschaft die elektrischen Anzeigetafeln der Straßenbahnhaltestelle "Platz der Freundschaft" im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 02:00 Uhr bewarfen die Unbekannten die vier Anzeigetafeln mit Steinen aus dem Gleisbett und verursachten hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren