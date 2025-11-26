Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Geschäftsgebäude ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17:05 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Geschäftsgebäude in der Industriestraße ein. Hierfür durchquerten der oder die Täter zunächst eine dichte Böschung und stiegen im Weiteren an der nordöstlich gelegenen Gebäudeecke über ein Fenster im Erdgeschoss, welches sie zuvor gewaltsam geöffnet hatten, in das Gebäude ein. In den Büroräumen begab sich die unbekannte Täterschaft sodann zu einem Fenster an der Gebäuderückseite und öffnete dieses von innen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich hierüber weitere Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und brachen dabei diverse Schränke und Schubladen auf. Nachdem die Einbrecher eine Drohne sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe an sich genommen hatten, flüchteten diese unerkannt. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263 / 5807 (08-16 Uhr), oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261 / 690-0, zu melden.

