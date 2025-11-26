PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei 19-jährige Männer wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit sowie illegalem Besitz von Cannabis in nicht geringer Menge auf Antrag der StA HD in U-Haft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen zwei Männer im Alter von 19 Jahren erlassen. Ihnen wird Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge in Tateinheit mit illegalem Besitz von Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Am Dienstag, 25.11.2025, unterzog eine Polizeistreife der Außenstelle Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg gegen 14:45 Uhr ein mit drei Personen besetztes Taxi, welches auf der Autobahn 6, Höhe St. Leon-Rot in östlicher Richtung unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei nahmen sie aus dem Fahrzeuginneren Cannabisgeruch wahr. Im Verlauf der Kontrolle öffnete der Fahrer des Taxis seinen Kofferraum, in welchem sich das Reisegepäck der beiden 19-jährigen Passagiere befand. Unter Kleidungsstücken und Lebensmittel verborgen konnten insgesamt etwa 9,5 Kilogramm Marihuana in mehreren Einzelpaketen aufgefunden werden.

Die beiden 19-Jährigen gaben an, dass sie das Cannabis auf Weisung ihres Auftraggebers zu einer ihnen unbekannten Person bringen sollten und sie nur als Drogenkuriere fungieren würden.

Die zwei Tatverdächtigen waren somit im Besitz von Betäubungsmittel in einer nicht geringen Menge, so dass sie im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen und am 26.11.2025 der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt wurden.

Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf Grund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehle wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge in Tateinheit mit illegalem Besitz von Cannabis in nicht geringer Menge. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde diese in Vollzug gesetzt. Im Anschluss wurden die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg
Pressestelle:
Erster Staatsanwalt Herr Schmidt
Telefon: 06221/59-2024
E-Mail: pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:18

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

    Mannheim/BAB 6 (ots) - Fünf nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von fast 70.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag auf der A 6 bei Schwetzingen. Eine 28-jährige Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:17

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Unfall aufgrund Getriebeschadens

    Mannheim (ots) - Wegen eines Getriebeschadens am Fahrzeug einer 22-jährigen Frau kam es am Dienstagabend auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei leichtverletzten Personen. Eine 22-jährige Frau war kurz nach 21 Uhr mit ihrem Opel auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach dem Mannheimer Kreuz kam es an ihrem Fahrzeug zu einem ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:09

    POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß auf der Kreuzung - eine Person leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt wurde eine Person leicht verletzt. Ein 57-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem VW auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Käfertaler Straße stieß er im Kreuzungsbereich mit einem 28-jährigen VW-Fahrer zusammen, der die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren