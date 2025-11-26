PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Mannheim/BAB 6 (ots)

Fünf nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von fast 70.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag auf der A 6 bei Schwetzingen.

Eine 28-jährige Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim musste sie verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies realisierte eine nachfolgende 47-jährige BMW-Fahrerin zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. In der weiteren Folge fuhren drei weitere Fahrzeuge auf die nun stehenden Fahrzeuge auf und kamen auf der linken Fahrspur, bzw. zwischen rechter und linker Fahrspur zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden. Der Verkehr wurde in der Zwischenzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich hierdurch vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 19.45 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:17

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Unfall aufgrund Getriebeschadens

    Mannheim (ots) - Wegen eines Getriebeschadens am Fahrzeug einer 22-jährigen Frau kam es am Dienstagabend auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei leichtverletzten Personen. Eine 22-jährige Frau war kurz nach 21 Uhr mit ihrem Opel auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach dem Mannheimer Kreuz kam es an ihrem Fahrzeug zu einem ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:09

    POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß auf der Kreuzung - eine Person leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt wurde eine Person leicht verletzt. Ein 57-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem VW auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Käfertaler Straße stieß er im Kreuzungsbereich mit einem 28-jährigen VW-Fahrer zusammen, der die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren