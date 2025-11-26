Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Mannheim/BAB 6 (ots)

Fünf nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von fast 70.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag auf der A 6 bei Schwetzingen.

Eine 28-jährige Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim musste sie verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies realisierte eine nachfolgende 47-jährige BMW-Fahrerin zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. In der weiteren Folge fuhren drei weitere Fahrzeuge auf die nun stehenden Fahrzeuge auf und kamen auf der linken Fahrspur, bzw. zwischen rechter und linker Fahrspur zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden. Der Verkehr wurde in der Zwischenzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich hierdurch vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 19.45 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

