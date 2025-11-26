Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Unfall aufgrund Getriebeschadens

Mannheim (ots)

Wegen eines Getriebeschadens am Fahrzeug einer 22-jährigen Frau kam es am Dienstagabend auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei leichtverletzten Personen.

Eine 22-jährige Frau war kurz nach 21 Uhr mit ihrem Opel auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach dem Mannheimer Kreuz kam es an ihrem Fahrzeug zu einem Schaden am Getriebe, in dessen Folge das Fahrzeug zunehmend an Geschwindigkeit verlor und sich zudem der Motor abschaltete. Im dort 5-spurigen Bereich kam der Opel schließlich auf der mittleren Fahrspur zum Stehen. Ein von hinten mit einem Kleintransporter herannahender 38-Jähriger bemerkte das stehende Pannenfahrzeug zu spät. Der 38-Jährige leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Der Opel wurde durch die Kollision nach links geschleudert und drehte sich um die eigene Achse. Das Fahrzeug kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Kleintransporter kam auf der mittleren Fahrspur zum Stehen.

Die 22-Jährige Fahrerin des Opel und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden beide nur leicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, war nach ärztlicher Untersuchung jedoch unverletzt geblieben.

Sowohl der Opel als auch der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Da sich Trümmerteile über die Fahrbahn verteilt hatten und zudem eine größere Menge Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten während der Unfallaufnahmen sowie der Aufräum- und Reinigungsarbeiten vorübergehend vier von fünf Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell