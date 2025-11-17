Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Mit dem PP Einsatz stimmungsvoll die letzten Tage des Jahres genießen: Ein besonderer Musikgenuss für einen guten Zweck

Göppingen (ots)

Eislingen. Das Polizeipräsidium Einsatz und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. gestalten kurz vor Weihnachten einen ganz besonderen Abend für die Bürgerinnen und Bürger: Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg kommt nach Eislingen/Fils. Am Mittwoch, den 17.12.2025, um 19:00 Uhr wird das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg die Stadthalle in eine musikalische Klangwelt verwandeln. Das Orchester, das zu den renommiertesten Blasorchestern Deutschlands zählt, wird mit seinen 40 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Prof. Stefan R. Halder nicht nur musikalisch glänzen. Der Chefdirigent hat sich für dieses Konzert ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Ein bekanntes Gedicht von Sebastian Blau wurde eigens für das Orchester vertont. Und natürlich werden bei diesem Konzert die Alpenländische Weihnacht und auch die internationalen Weihnachtshits nicht zu kurz kommen. Lyrik und Musik auf einer Bühne! Die Stadthalle öffnet die Türen zu dieser einmaligen Veranstaltung um 18:30 Uhr. Der Erlös kommt der Stiftung Familien- und Altenhilfe der Stadt Eislingen, dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser Göppingen und dem Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. zu Gute. Der Eintritt kostet 18 Euro pro Person. Karten können bequem online unter folgendem Link gekauft werden: https://eventfrog.de/de/p/konzert/weitere-musikrichtungen/weihnachtliches-benefizkonzert-des-landespolizeiorchesters-7386675925029533964.html Wer nicht über den Ticketshop kaufen kann oder möchte, kann darüber hinaus auch im Café Gromer in Eislingen Eintrittskarten für das Konzert erwerben. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Ein hohes musikalisches Niveau und eine große stilistische Vielseitigkeit zeichnen das Orchester aus. Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musikerinnen und Musiker den "guten Ton der Polizei" ins ganze Land und in die Herzen der Menschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell