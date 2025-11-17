PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Mit dem PP Einsatz stimmungsvoll die letzten Tage des Jahres genießen: Ein besonderer Musikgenuss für einen guten Zweck

POL-Einsatz: Mit dem PP Einsatz stimmungsvoll die letzten Tage des Jahres genießen: Ein besonderer Musikgenuss für einen guten Zweck
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Göppingen (ots)

Eislingen. Das Polizeipräsidium Einsatz und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. gestalten kurz vor Weihnachten einen ganz besonderen Abend für die Bürgerinnen und Bürger: Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg kommt nach Eislingen/Fils. Am Mittwoch, den 17.12.2025, um 19:00 Uhr wird das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg die Stadthalle in eine musikalische Klangwelt verwandeln. Das Orchester, das zu den renommiertesten Blasorchestern Deutschlands zählt, wird mit seinen 40 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Prof. Stefan R. Halder nicht nur musikalisch glänzen. Der Chefdirigent hat sich für dieses Konzert ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Ein bekanntes Gedicht von Sebastian Blau wurde eigens für das Orchester vertont. Und natürlich werden bei diesem Konzert die Alpenländische Weihnacht und auch die internationalen Weihnachtshits nicht zu kurz kommen. Lyrik und Musik auf einer Bühne! Die Stadthalle öffnet die Türen zu dieser einmaligen Veranstaltung um 18:30 Uhr. Der Erlös kommt der Stiftung Familien- und Altenhilfe der Stadt Eislingen, dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser Göppingen und dem Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. zu Gute. Der Eintritt kostet 18 Euro pro Person. Karten können bequem online unter folgendem Link gekauft werden: https://eventfrog.de/de/p/konzert/weitere-musikrichtungen/weihnachtliches-benefizkonzert-des-landespolizeiorchesters-7386675925029533964.html Wer nicht über den Ticketshop kaufen kann oder möchte, kann darüber hinaus auch im Café Gromer in Eislingen Eintrittskarten für das Konzert erwerben. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Ein hohes musikalisches Niveau und eine große stilistische Vielseitigkeit zeichnen das Orchester aus. Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musikerinnen und Musiker den "guten Ton der Polizei" ins ganze Land und in die Herzen der Menschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 16:28

    POL-Einsatz: Zeugenaufruf - Schiffsunfall mit unbekanntem Verursacher

    Bodensee - Reichenau (ots) - Dem Wasserschutzpolizeiposten Reichenau wurde ein abgebrochener treibender Fischereigrenzpfahl vor der Sandseele gemeldet. Nach Inaugenscheinnahme vor Ort wird davon ausgegangen, dass ein Boot in der Nacht vom 14. auf den 15. August den massiven Pfahl übersehen und abgefahren hat und sich anschließend entfernte, ohne die Unfallbeteiligung ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 23:11

    POL-Einsatz: Motorbrand von Sportboot vor Langenargen - 88085 Langenargen / Bodenseekreis

    Göppingen (ots) - 88085 Langenargen, Bodenseekreis / Seebereich vor Langenargen Am 12.08.2025 fuhr der Schiffsführer eines Motorbootes gegen 16:10 Uhr aus dem Hafen in Langenargen bis zum Ende der Uferzone. Als der Schiffsführer beschleunigte, konnten unübliche Motorengeräusche wahrgenommen werden. Im Anschluss kam es zu einer Verpuffung im Motorraum. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren