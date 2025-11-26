Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß auf der Kreuzung - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 57-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem VW auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Käfertaler Straße stieß er im Kreuzungsbereich mit einem 28-jährigen VW-Fahrer zusammen, der die Käfertaler Straße von Feudenheim kommend in Richtung Mannheim-Neckarstadt befuhr. Nach der Kollision schleuderte der 57-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links, stieß gegen einen Ampelmast und blieb schließlich auf den stadtauswärts führenden Straßenbahngleisen liegen.

Der 28-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Da durch die Kollision die Ampelanlage ausgefallen war, mussten durch Polizeikräfte verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt werden. Zudem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 28-Jährige bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an. Gegen den 57-jährigen VW-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell