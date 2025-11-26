Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher stehlen mehrere Flaschen Alkohol - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Gleich mehrere Flaschen Alkohol entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr, aus dem Keller eines Lokals in der Dalbergstraße. Hierfür verschaffte sich die Täterschaft auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Kellerabteil des Lokals. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür des Abteils und nahmen mehrere eingelagerte Alkoholflaschen an sich. Die genaue Diebstahlssumme steht bislang noch nicht fest und ist neben der Identifizierung der Täterschaft Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621 /1258-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell