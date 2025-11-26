Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/L550: Flucht nach Unfall im Kurvenbereich - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag verursachte eine unbekannte Person auf der L 550 in Fahrtrichtung Sinsheim, etwa 400 Meter hinter der Haltestelle Weißer Stein, einen Unfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gegen 17:10 Uhr auf der Landstraße in Richtung Weiler, als ihm in einem Kurvenbereich ein Fahrzeug entgegenkam. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der dunkle Kleinwagen mit dem linken Außenspiegel des Peugeot, da der oder die Unbekannte entgegen des Rechtsfahrgebots zu weit links fuhr. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell