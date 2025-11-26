Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus - PM 2

Mannheim (ots)

Gegen 20:31 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in der Katharinenstraße in Mannheim gemeldet. Vor Ort konnte beobachtet werden, wie dichter Rauch aus einer Wohnung im 2. Stock kam. Die Anwohner konnten glücklicherweise das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand in einem der Zimmer im 2. Stock zu löschen. Über die Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Durch den Brand selbst und das eingesetzte Löschwasser wurde das alte Gebäude derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass Einsturzgefahr herrscht. Es wurde aus Sicherheitsgründen daher versiegelt. Die Anwohner mussten sich für die Nacht eine andere Unterkunft suchen. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von einer Schadenshöhe von mindestens 150.000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell