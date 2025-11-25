Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wertvoller Schmuck aus Wohnanwesen gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Heidelberger Südstadt wurde in ein Wohnanwesen eingebrochen. Anschließend verließ die bislang unbekannte Täterschaft mit wertvoller Beute die Örtlichkeit.

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 19:00 Uhr und Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kletterte der oder die Unbekannte über einen Zaun, um auf das Grundstück des Einfamilienhauses in der Panoramastraße zu gelangen.

Anschließend wurde ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnanwesens eingeschlagen und sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. In mehreren Räumen sowie in Schränken und Schubladen wurde nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete die Täterschaft eine hochwertige Uhr aus einem Safe und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens liegt bei etwa 25.000 Euro.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

