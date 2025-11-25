PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf L594

Wiesloch (ots)

Ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer geriet am Montag gegen 16:50 Uhr auf der L594 in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 27-Jährige war in Richtung Frauenweiler unterwegs, als er sein Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr steuerte. Die entgegenkommende 69-jährige Fiat-Fahrerin versuchte noch, dem Hyundai auszuweichen, was ihr jedoch nicht gelang. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat zurückgeschoben und beschädigte hierbei einen dahinter befindlichen Ford. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß der 27-Jährige lediglich leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Hyundai sowie der Fiat mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:00

    POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Ein 62-Jähriger fuhr am Montag um kurz vor 12 Uhr mit seinem Skoda auf der B 36/Helmut-Kohl-Straße vom Parkring in Richtung Fahrlachtunnel. Dabei war er auf der linken der zwei Fahrspuren unterwegs. Als die Ampel vor ihm von Grün auf Gelb wechselte, bremste er nach aktuellem Ermittlungsstand stark ab. Er kam mit seinem Auto erst nach der Haltelinie zum Stehen. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer, der mit ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:57

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallgeschädigter gesucht

    Mannheim (ots) - Am Montag gegen 13 Uhr touchierte eine 79-jähriger Autofahrer in der Freitagsgasse beim Ausparken ein danebenstehendes Auto und bemerkt erst zu Hause das Schadensausmaß. Vom schlechten Gewissen geplagt, meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei. Als eine Streife des Polizeireviers Sinsheim den Parkplatz des dortigen Spielplatzes aufsuchte, ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:50

    POL-MA: Mannheim: Kleidung auf Heizkörper löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

    Mannheim (ots) - Gegen 11:10 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines gemeldeten Brands in der Lortzingstraße aus. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte Rauch fest, der aus einer Wohnung im 4. OG ausgemacht werden konnte. Wie sich herausstellte, legte die Anwohnerin Kleidung zum Trocknen auf den Heizkörper, woraufhin diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren