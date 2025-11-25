Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf L594

Wiesloch (ots)

Ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer geriet am Montag gegen 16:50 Uhr auf der L594 in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 27-Jährige war in Richtung Frauenweiler unterwegs, als er sein Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr steuerte. Die entgegenkommende 69-jährige Fiat-Fahrerin versuchte noch, dem Hyundai auszuweichen, was ihr jedoch nicht gelang. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat zurückgeschoben und beschädigte hierbei einen dahinter befindlichen Ford. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß der 27-Jährige lediglich leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Hyundai sowie der Fiat mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

