Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallgeschädigter gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 13 Uhr touchierte eine 79-jähriger Autofahrer in der Freitagsgasse beim Ausparken ein danebenstehendes Auto und bemerkt erst zu Hause das Schadensausmaß.

Vom schlechten Gewissen geplagt, meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei. Als eine Streife des Polizeireviers Sinsheim den Parkplatz des dortigen Spielplatzes aufsuchte, war das unfallgeschädigte Fahrzeug bereits verschwunden. Daher sucht das Polizeirevier Sinsheim nach dem Geschädigten und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

