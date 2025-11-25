Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - eine verletzte Person

Heidelberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Montagabend im Stadtteil Rohrbach wurde ein 50-Jähriger schwer verletzt.

Ein 28-jähriger Mann befuhr gegen 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg ohne Licht und entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Bergfriedhof kam ihm ein 50-jähriger Radfahrer entgegen, der den Radweg in der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Dieser erschrak aufgrund des entgegenkommenden unbeleuchteten Radlers und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der 50-Jährige Knochenbrüche an der Schulter zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd dauern an. Der 28-Jährige sieht einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell