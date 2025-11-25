POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - eine verletzte Person
Heidelberg (ots)
Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Montagabend im Stadtteil Rohrbach wurde ein 50-Jähriger schwer verletzt.
Ein 28-jähriger Mann befuhr gegen 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg ohne Licht und entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Bergfriedhof kam ihm ein 50-jähriger Radfahrer entgegen, der den Radweg in der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Dieser erschrak aufgrund des entgegenkommenden unbeleuchteten Radlers und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der 50-Jährige Knochenbrüche an der Schulter zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd dauern an. Der 28-Jährige sieht einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell