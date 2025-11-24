Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub an Bahnhof-Unterführung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 0:30 Uhr und 01:00 Uhr, war ein 26 Jahre alter Mann zu Fuß am Bahnhof Mannheim-Waldhof unterwegs. Als er den Treppenabgang in Richtung Unterführung hinunterlief, wurde er plötzlich von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen, indem diese ihm mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand gegen den Kopf schlugen. Während der 26-Jährige zu Boden ging, entwendete einer der Täter die Geldbörse des Mannes. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Durch den Angriff erlitt der Mann mehrere Kopfplatzwunden und eine Prellung des Handgelenks. Zur weiteren Versorgung der Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. Das Diebesgut wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

-männlich, kräftige Statur, dunkle Haare, trugen beide einen Bart

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon der Kriminalpolizei, Tel.: 0621 174-4444, zu melden.

