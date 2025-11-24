Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sprechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend wurde aus einem Wohnanwesen, welches sich in der Straße Obere Ringstraße befindet, ein Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:10 Uhr zunächst versucht, die Tür eines Wintergartens des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, beschädigten sie eine Fensterscheibe und betraten anschließend das Wohnhaus. Es wurden verschiedene Schränke und Behältnisse geöffnet und durchsucht.

Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendete die Täterschaft knapp 200 Euro Bargeld und verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben den Fall übernommen und suchen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

