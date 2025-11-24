PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Steinewerfer auf Straßenbrücke - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend warfen Unbekannte von einer Straßenbrücke in Hockenheim Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge.

Eine 38-jährige Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem BMW auf der B 39 in Fahrtrichtung Neulußheim unterwegs. Als sie unter Brücke unter der Talstraße durchfuhr, nahm sie einen Schlag wahr und konnte kurz darauf eine größere Beschädigung an der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs feststellen. Sie verließ daraufhin die Schnellstraße an der Ausfahrt Hockenheim Talhaus und verständigte die Polizei.

Bevor sie die Brücke passierte, hatte sie eine Gruppe von mehreren Jugendlichen auf der Brücke wahrgenommen. Diese sollen mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Eine der Personen soll einen weißen Hoodie mit Schal sowie eine Kappe unter der über den Kopf gezogenen Kapuze getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 13:31

    POL-MA: Heidelberg: Räder an Auto gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 20.11.2025, und Sonntag, 23.11.2025, im Stadtteil Rohrbach zwei Reifen an einem geparkten Auto. Die Lebensgefährtin des Fahrzeugbesitzers stellte den Chevrolet am Donnerstag in der Kirschgartenstraße am Fahrbahnrand ab. Zu diesem Zeitpunkt waren noch alle vier Reifen am Fahrzeug vorhanden. Als er am Sonntag zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:16

    POL-MA: Mannheim: Drei Unbekannte greifen Mann in Sportsbar an - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 26-jähriger Mann in einer Sportsbar von drei bislang unbekannten Tätern körperlich malträtiert. Nachdem der junge Mann am Sonntag gegen 04:30 Uhr auf einem Treppenabsatz in der Pettenkoferstraße schwer verletzt und unterkühlt von einem Zeugen aufgefunden worden war, konnte er gegenüber der ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:15

    POL-MA: Mannheim: Tresor aus Vereinsgebäude gestohlen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt wurde aus einem Büro eines Vereinsgebäudes ein Tresor entwendet. Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr und Montagfrüh gegen 07:50 Uhr eine Tür des Gebäudes in der Straße Im Pfeifferswörth auf und suchte in den Büroräumen nach Wertgegenständen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren