Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Räder an Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 20.11.2025, und Sonntag, 23.11.2025, im Stadtteil Rohrbach zwei Reifen an einem geparkten Auto.

Die Lebensgefährtin des Fahrzeugbesitzers stellte den Chevrolet am Donnerstag in der Kirschgartenstraße am Fahrbahnrand ab. Zu diesem Zeitpunkt waren noch alle vier Reifen am Fahrzeug vorhanden. Als er am Sonntag zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass an der Fahrerseite sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad fehlte. Offenbar hatten Unbekannte in der Zwischenzeit beide Räder abmontiert und mitgenommen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell