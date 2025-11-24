Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Hemsbach/Sulzbach/K 4229: Pkw bei Verkehrsunfall überschlagen, Polizei und Rettungskräfte im Einsatz PM 3 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem es am Mittwoch, dem 19.11.2025, gegen 06:30 Uhr auf der K 4229 zwischen den Gemeinden Hemsbach und Sulzbach zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen war, sucht das Polizeirevier Weinheim nun nach weiteren Zeugen des Geschehens.

(PM Nr.1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6161415)

(PM Nr.2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6161927)

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zum Unfallzeitpunkt ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug die K4229 befahren haben soll. Hierbei soll es sich um ein weißes Kleinfahrzeug gehandelt haben, welches ebenfalls in Fahrtrichtung Weinheim unterwegs war und vor dem in den Unfall verwickelten VW des 37-Jährigen gefahren sein soll.

Weitere Zeugen, insbesondere der/die Fahrer/in des weißen Kleinfahrzeugs, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/ 1003-0, zu melden.

