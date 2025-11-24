Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schmuckgegenstände aus Wohnanwesen entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend wurde in zwei Wohnanwesen im Mannheimer Stadtteil Wallstadt eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 17:10 Uhr und 22:00 Uhr öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster eines Wohnhauses im Seerosenweg und verschaffte sich so Zutritt in das Innere. Anschließend wurde in mehreren Räumen und Schränken nach Wertgegenständen gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Goldschmuck sowie Krawattennadeln und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Unweit entfernt schlug eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 18:45 Uhr eine Glastür eines Einfamilienhauses im Wasserfederweg ein, um in die Räumlichkeiten des Wohnanwesens zu gelangen. Es wurden mehrere Räume und Möbelstücke durchsucht und schließlich hochwertige Uhren sowie Ohrringe und Halsketten aus Gold entwendet.

Der gesamte Diebstahlsschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist noch unklar. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben sich der Fälle angekommen und ermitteln unter anderem, ob Tatzusammenhänge bestehen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

