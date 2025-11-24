PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf L630 - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der L630 ein Kleinbus mit einem BMW kollidierte, konnte die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ein Kleinbus der Marke Fiat war auf der L630 in Richtung Brühl unterwegs, als ein entgegenkommender BMW nach links auf die L599 abbiegen wollte. Hierbei übersah der BMW-Fahrer den Fiat, wonach es zum Frontalzusammenstoß kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

