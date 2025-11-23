Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, PM Nr. 2

Ilvesheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6164434) ereignete sich am heutigen Nachmittag um kurz nach 13:30 Uhr auf der L 597 zwischen Mannheim-Wallstadt und Ladenburg ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand querte der 71-jährige Radfahrer unachtsam die Landesstraße in Richtung Ilvesheim. Hierbei erfasste ihn ein 25-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der in Richtung Ladenburg fuhr. Für den Zeitraum von eineinhalb Stunden war das entsprechende Teilstück der L 597 zwecks Rettungsarbeiten bzw. Unfallaufnahme voll gesperrt. Der restliche Verkehr musste aufgrund dessen umgeleitet werden. Bzgl. der Rettungsarbeiten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Letztlich wurde der Radfahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An den Unfallfahrzeugen entstand lediglich ein geringer Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell