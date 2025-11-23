Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Mannheimer Straße/Suezkanalweg zwischen einem VW und einem Rettungswagen. Der RTW befuhr die Mannheimer Straße und befand sich auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. An der Kreuzung tastete sich der RTW bei Rotlicht der dortigen Ampel mit Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung hinein. Zur selben Zeit befuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer den Suezkanalweg in Richtung Mannheimer Straße. An der Einmündung zur Mannheimer Straße hielt ein weiterer Pkw an um den RTW passieren zu lassen. Der 37-Jährige überholte daraufhin den wartenden Pkw und es kam zur Kollision zwischen dem Rettungswagen und dem VW. Beide Insassen des RTWs wurden leicht verletzt und wurden mittels eines weiteren Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die Gleise der Straßenbahn waren stadteinwärts zeitweise blockiert. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun gegen den 37-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

