Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Sonntagmorgen, gegen 03:55 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen. Ein 23-jähriger Fahrer eines VWs befuhr die B45 in Richtung Hoffenheim und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit mehreren Leitpfosten kam der Pkw schlussendlich seitlich auf der Fahrbahn liegend zum Stehen. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der 23-jährige Fahrer erlitt Schnittwunden und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die B45 blieb bis 06:00 Uhr voll gesperrt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell