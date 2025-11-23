PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Sonntagmorgen, gegen 03:55 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen. Ein 23-jähriger Fahrer eines VWs befuhr die B45 in Richtung Hoffenheim und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit mehreren Leitpfosten kam der Pkw schlussendlich seitlich auf der Fahrbahn liegend zum Stehen. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der 23-jährige Fahrer erlitt Schnittwunden und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die B45 blieb bis 06:00 Uhr voll gesperrt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:06

    POL-MA: Heidelberg: Vollbrand einer Gartenhütte - PM Nr. 2

    Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 03:45 Uhr, zu einem Brand einer Holzhütte in einem Schrebergarten unterhalb der Straße "Berghalde". Nach derzeitigem Ermittlungsstand war mutmaßlich ein Holzofen ursächlich für die Brandentstehung. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte die Holzhütte komplett nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 03:57

    POL-MA: Heidelberg: Vollbrand einer Gartenhütte - PM Nr. 1

    Heidelberg (ots) - In Heidelberg-Boxberg steht nach aktuellem Stand eine Gartenhütte im Bereich Berghalde im Vollbrand. Die Feuerwehr ist neben Polizeikräften ebenfalls vor Ort. Nähere Informationen liegen zum Berichtszeitpuntk nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Niklas Groß Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren