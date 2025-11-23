PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vollbrand einer Gartenhütte - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

In Heidelberg-Boxberg steht nach aktuellem Stand eine Gartenhütte im Bereich Berghalde im Vollbrand. Die Feuerwehr ist neben Polizeikräften ebenfalls vor Ort. Nähere Informationen liegen zum Berichtszeitpuntk nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Mannheim
