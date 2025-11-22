PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn: Unter Drogeneinfluss nach kurzzeitiger Verfolgungsfahrt verunfallt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: im (ots)

Am 21. November 2025, gegen 17:45 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eberbach einen Audi A3 mit laufendem Motor auf dem Parkplatz des dortigen Fußballplatzes fest. Als der 19-jährige Fahrzeugführer und später Beschuldigte den Streifenwagen sah, fuhr dieser zügig in Richtung Hirschhorner Landstraße. Als die Streifenwagenbesatzung dem Audi A3 hinterherfuhren, beschleunigte der Fahrzeugführer das Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Moosbrunn in Richtung Schönbrunn. Die Anhaltezeichen des Streifenwagens ignorierte der 19-jährige Fahrzeugführer und setzte seine Fahrt fort. In der Heinbuchenstraße in Schönbrunn bog der Fahrzeugführer in einen Waldweg ein, wo er nach kurzer Fahrt über den unbefestigten Boden rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Fahrzeug gegen einen Baum prallte.

Der 19-jährige Fahrzeugführer zog sich durch den Unfall oberflächliche Verletzungen zu und wurde durch die Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen. Neben dem 19-jährigen Beschuldigten befanden sich zwei weitere Personen im Fahrzeug. Sonstige Personen wurden nicht gefährdet.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Am Audi A3 entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Des Weiteren konnte bei den zwei Fahrzeuginsassen jeweils geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Sachbearbeitung übernommen und Ermittlungen eingeleitet.

