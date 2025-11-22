POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit kommt es wegen einem Verkehrsunfall zu einem Polizeieinsatz bei der Überleitung von der B38a auf die B36 in Richtung SAP Arena. Über den Unfallhergang und verletzte Personen liegen noch keine detaillierten Informationen vor.
