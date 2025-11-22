PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es wegen einem Verkehrsunfall zu einem Polizeieinsatz bei der Überleitung von der B38a auf die B36 in Richtung SAP Arena. Über den Unfallhergang und verletzte Personen liegen noch keine detaillierten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jens Riemenschneider
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:52

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in gemeinnützige Werkstatt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt eines gemeinnützigen Vereins in der Kamenzer Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in das Gebäude und versuchten dort einen in der Wand ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:10

    POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Winterdienstfahrzeug in Brand geraten

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach einem technischen Defekt fingt am Donnerstagabend gegen 16:30 Uhr ein Winterdienstfahrzeug in der Dilsberger Straße während der Fahrt an zu brennen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und mittels Feuerlöscher eine erste Bekämpfung der Flammen im Motorraum ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:59

    POL-MA: Mannheim: 10.000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten BMW im Quadrat M 2 und flüchtete anschließend. Die oder der Unbekannte touchierte das Auto an der Seite und hinterließ einen erheblichen Sachschaden. Dieser wird auf mindestens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren