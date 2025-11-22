POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten BMW im Quadrat M 2 und flüchtete anschließend. Die oder der Unbekannte touchierte das Auto an der Seite und hinterließ einen erheblichen Sachschaden. Dieser wird auf mindestens ...

mehr