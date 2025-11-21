Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Winterdienstfahrzeug in Brand geraten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem technischen Defekt fingt am Donnerstagabend gegen 16:30 Uhr ein Winterdienstfahrzeug in der Dilsberger Straße während der Fahrt an zu brennen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und mittels Feuerlöscher eine erste Bekämpfung der Flammen im Motorraum durchführen. Die freiwillige Feuerwehr Neckargemünd konnte den Brand schließlich gänzlich löschen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell